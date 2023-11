Congreso debatirá caso de la JNJ pese al fallo del PJ: "Si no quieren venir, que no vengan, es su problema"

En declaraciones a Exitosa, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, señaló que el Congreso debatirá este miércoles 8 de noviembre el reciente fallo del Poder Judicial (PJ) de suspender provisionalmente la investigación de la Comisión de Justicia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

José Cueto manifestó que la Junta de Portavoces ha decidido continuar con la sesión plenaria para abordar el caso de la JNJ y que rechazan rotundamente la decisión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior, expresando que con ese fallo se estaría vulnerando el debido proceso.

"Nosotros vamos a acatar lo que dice la Junta de Portavoces, si no quieren venir (miembros investigados de la JNJ), que no vengan, es su problema", exhortó el congresista Cueto.

Como se recuerda, el Pleno tenía fijado debatir el informe que busca la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por incumplir el artículo 156 de la Constitución, que establece que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. Además, tampoco cumplieron con presentar un informe anual ante el Congreso.

Sin embargo, el PJ sorprendió a todos tras conceder una medida cautelar y suspender provisionalmente todas las imputaciones de cargos que se realiza en contra de la JNJ.

De esta manera, Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Riosa, Henry José Avila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán, no deberán acudir ante el grupo de trabajo parlamentario para dar sus testimonios y defenderse.

Por su parte, la congresista Ruth Luque resaltó que existe un grupo de congresistas que apoyan el fallo dado por el Poder Judicial, y considera que la decisión de la Junta de Portavoces de seguir con el debate es "una atrocidad" porque "asumen una ceguera afirmando que son el poder absoluto".

"Me parece una atrocidad lo que han decidido, mayoritariamente, no acatar el fallo de la resolución judicial, o sea, el Congreso de la República está asumiendo una ceguera donde dicen que son el poder absoluto y ellos pueden hacer y deshacer. Nosotros como bancada hemos votado en contra (...) de esta decisión que considero abusiva, no existe razón objetiva. Lo que los está animando (Junta de Portavoces) es una decisión política", comentó la parlamentaria Luque.