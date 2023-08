Crisis en Acción Popular: Congresistas no darán marcha atrás y ratifican renuncia de la bancada tras elección de Darwin Espinoza como vocero

En entrevista a Exitosa, la congresista Karol Paredes indicó que los legisladores que renunciaron de la bancada de Acción Popular (AP) no darán marcha atrás sino que ratifican su postura, tras la elección de Darwin Espinoza como vocero titular.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la legisladora indicó que tomaron esta decisión de manera "responsable" e hizo hincapié que su retiro fue solo de la agrupación parlamentaria más no del partido político. Además, sostuvo que no ha recibido alguna llamada de Espinoza Vargas para que reconsidere su salida.

"No (he recibido la llamada de Espinoza). Asumo que nadie va a dejar de lado la decisión que se tomó. Segundo, yo no pienso cambiar de opinión porque es una decisión responsable. Tercero, Acción Popular sigue siendo nuestra organización política, lo que nosotros estamos haciendo es renunciar de la bancada, más no del partido político", dijo a nuestro medio.