Digna Calle tras estar más de 7 meses en EE.UU.: "He detectado que el Congreso es una agencia de viajes"

En diálogo con Exitosa, la congresista Digna Calle ha indicado que su estadía en el Congreso de la República le ha permitido detectar que el Parlamento es "una agencia de viajes". Ello, luego de haber vuelto a Perú tras más de 7 meses en Estados Unidos (EE.UU.).

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la legisladora recalcó que dio cuenta de ello durante su periodo como parlamentaria, tiempo donde asegura haber pisado "muchos callos" en el Palacio Legislativo. Además, considera que los congresistas no le han perdonado haber propuesto nuevas elecciones generales.

"Yo he pisado muchos callos en ese Congreso. (...)He detectado que el Congreso es una agencia de viajes, que todo el mundo se va a la otra parte del mundo. ¿A traer qué beneficio? ¿Es el momento de estar saliendo de viaje? ¿No hay que ser más empáticos con la población?", declaró a nuestro medio.

En esa misma línea, la congresista de Podemos Perú expuso se deseo de renunciar a su curul en el Congreso de la República, pues considera que este poder del Estado le habría dado la espalda a la población peruana.

Con ese objetivo, aseguró que defenderá su proyecto de ley que permitiría a los parlamentarios renunciar a sus curules. Según detalló, dicha propuesta se encontraría en "la congeladora".

"Yo ya no quiero pertenecer a este Congreso de la República que está de espaldas al país, que no ve lo que la población necesita. Yo no puedo estar en ese Congreso y vengo a defender el PL que he presentado para que un congresista pueda renunciar", aseveró.