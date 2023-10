Ministro del Interior a alcalde de Pachacámac: No es tan fácil declarar en estado de emergencia

02/10/2023 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Romero, se refirió al petitorio del alcalde de Pachacámac, Valentín Cabrera, sobre una declaratoria de emergencia en su distrito, Según indicó "no es tan fácil" aplicar esta medida de urgencia.

"Los expertos, la PNP"

En respuesta a Exitosa, el funcionario indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) es quien se encarga de evaluar qué demarcaciones necesitan la disposición, y justamente determinó que Pachacámac aún no requiere de ello. No obstante, notificó que están apoyando a la "zona" de otras formas.

"Hicieron dos movilizaciones y las atendimos. Le hicimos ver que no es tan fácil declarar en emergencia, los expertos, que en este caso es la PNP, son los que emiten los informes. Ellos han evaluado que todavía no es necesario. Sí le estamos dando un mejor apoyo a la zona con el Escuadrón Verde, con el equipo de Diroes, para hacer operativos policiales contundentes".

En ese sentido, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) aseguró que con estas medidas se viene enfrentando la criminalidad. "Eso es lo que se está haciendo y por lo menos estamos controlando por el momento", sostuvo.

Sobre el distrito de Lince

Por otro lado, Romero Fernández mencionó que la PNP viene analizando si el distrito de Lince necesita ser declarado en estado de emergencia tras la solicitud de su alcaldesa Malca Schnaiderman, propiciada por un nuevo atentado.

"A la señora alcaldesa, preocupada por su distrito y ciudadanos, también le estamos dando el apoyo. Ha pedido el estado de emergencia el día hoy, las cuales la hemos trasladado a la PNP para que ellos evalúen y hagan la apreciación de situación y de inteligencia como corresponde para poder emitir un informe", añadió en su intervención.

Movilizaciones de vecinos de Pachacámac

El pasado martes, un gran número de vecinos de Pachacámac se dirigieron al Congreso de la República y Palacio de Gobierno para solicitar que su distrito también sea declarado en emergencia por la crisis de seguridad ciudadana. Esta fue la segunda vez que dichos residentes marcharon por el referido pedido.

Durante el desplazamiento, Exitosa conversó con el burgomaestre, quien rechazó las presuntas declaraciones del premier Alberto Otárola en una reunión entre ambos. "La población siente indignación que diga que es 'normal las amenazas'. El ministro tiene un 'pool' de seguridad, que día a día lo protege. Mi población no la tiene por eso sale a las calles", sostuvo.

De esta manera, el ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que la PNP es quien se encarga de evaluar qué distritos necesitan estado de emergencia, y justamente determinó que Pachacámac aún no requiere de ello.