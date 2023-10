Secretario general de Acción Popular se entera EN VIVO que fue denunciado por presunta organización criminal

Durante una entrevista exclusiva con Exitosa, el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, se enteró EN VIVO que el congresista Jorge Flores Ancachi lo denunció por presunta organización criminal. "Recién me estoy enterando por usted", manifestó.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el invitado apuntó que no emitirá ningún pronunciamiento sobre la acusación del parlamentario, debido a que no tiene permitido opinar sobre los actos que comete el tribunal de disciplina del partido acciopopulista.

"No conozco nada de esa denuncia. Recién me estoy enterando por usted (...) En mi condición de secretario general no puedo opinar sobre los actos que comete el tribunal de disciplina. Es un ente totalmente autónomo. Estoy obligado a mantenerme al márgen de esa situación (...) Mientras no conozca oficialmente, no puedo dar ninguna opinión", declaró.