¡Ay mis ahorros! Perrito se quedó solo en casa y destruyó 2 mil dólares de su dueña

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con los casos más insólitos y curiosos, como el de un perrito que dejó en shock a su dueña por destruir todos sus ahorros que llegaban a los 2 mil dólares, que ella tenía guardado en su habitación.

Muchas personas buscan dar el mejor trato a sus mascotas y tratan de que no les falte nada como si se tratara de un integrante más de su familia, pero en ocasiones deben dejarlos solos en casa, sin esperar que realizaran las travesuras más sorprendentes.

Vivió el mayor susto de su vida

En el material, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven llega a su casa, pero al abrir la puerta se lleva una gran sorpresa que la deja anonada y sin poder creer lo que presenciaba. ¿Qué pasó?

La joven identificada en TikTok, como Laura, es una de las personas que consideraba que la mejor opción de guardar sus ahorros por mayor seguridad era en su propia casa, sin saber que su querida mascota le daría el peor susto de su vida: ¡destruyó sus billetes!

¿El culpable? Su perrito

En la escena se ve cómo enfoca en el piso, algunos billetes de 500 pesos mexicanos con la imagen de Frida Kahlo. La principal característica que destaca en estos papeles moneda es que presentan mordiscos y graves roturas, y el culpable se encontraba más adelante: ¡su perrito de raza vizla!

"Protégeme señor con tu espíritu (...) Ah, má, ven, yo te explico, ven, acércate, ven conmigo; no mires para allá", se escucha en el clip, simulando lo que el can podría estar diciendo en ese momento, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de 9 mil reproducciones en la plataforma china.

El can llamado Chavito, mostraba expresiones de arrepentimiento y con sus "ojito" trataba de dar pena para no ser castigado por su dueña. Para fortuna de él, Laura pudo llevar los papeles pegados con cinta scotch a su banco con la excusa de que "tuvo un accidente" para poder cambiarlos.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en salir en defensa del cachorro, señalando que la mujer debió tener más cuidado al guardar sus pertenencias, en especial si se trata de dinero.

"Obviamente, fueron los duendes", "hay perros que se dan ciertos lujos, pero este se pasó", "muchas veces se lo dije a la maestra y nunca me creyó ... un banco no lo sé", "lo que no sabes es que él estaba verificando que no fueran falsos...y no son falsos", "jajaja, a mi mamá le pasó y si tienen el número de serie completo te los cambian", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver la pequeña travesura que hizo un perrito: ¡se comió y destruyó los ahorros de su dueña!