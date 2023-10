¿Cómo es posible este suceso? Perrito sorprende al manejar máquina de carga como todo un profesional

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más sorprendentes e insólitos, como el compartido por la cuenta de @andrea032418, en TikTok, donde un perrito sorprendió a todos por la forma en que manejaba un montacargas para ayudar a su dueño con sus labores.

Muchos tratan a sus mascotas como un integrante más de sus familias y no dudan en brindarles cariño y lo mejor para su bienestar. Algunos no dudan en llevarlos consigo a sus trabajos para tenerlos más de cerca y vigilarlos, pero esta escena en la plataforma china muestra el "apoyo incondicional" de un can hacia su dueño.

Perrito trabajador

En el material audiovisual, de tres minutos y tres segundos de duración, se ve el preciso momento en que un perrito se encuentra sentado sobre una máquina para levantar carga y lleva puesto su casco. Luego, procede a manipular la palanca como un gran profesional, dejando entrever que no sería la primera vez realizando esta actividad.

"Cuando tu compañero es tu mejor amigo", se lee en la breve descripción del clip, que logró alcanzar miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

En otra escena, se ve al peludito lomito subir y bajar a su dueño, mientras alguien graba para demostrar a todos que su mascota es un gran amigo y trabajador.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y alabar las buenas habilidades del adorable golden retriever, quien se robó las miradas y corazones de todos.

Viral en TikTok

"Qué hermoso, no termino de admirarlos, ellos son tan inteligentes e importantes para nuestras vidas, Dios los cuide y bendiga siempre", "qué hermoso firulais me quedé impresionada ver qué sabe mover esas máquinas y yo ni en bicicleta", "no te puedo creer y como se concentra en su trabajo jajaa. Y lo más bueno es que trabaja sin celular! El mejor compañero", "me muero de amor trabajar para comprar su pollito", "ponle la de mi primera chamba", "no lo puedo creer, mil bendiciones por tan lindo trabajo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook, al ver cómo un perrito manejaba una máquina de carga pesada como todo un profesional.