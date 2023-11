"El Matute Challenge": Hinchas de Universitario recrean apagón ocurrido en estadio de Alianza Lima

En redes sociales encontramos los videos más insólitos, como el video compartido en TikTok, por varios hinchas de Universitario de Deportes, donde no dudaron en recrear el apagón ocurrido en el Matute tras la derrota del club Alianza Lima.

Ayer, miércoles 8 de noviembre, la 'U' superó ampliamente al club 'blanquiazul' en el estadio Alejandro Villanueva, logrando imponerse con dos contundentes goles que les permitió obtener el trofeo del campeonato nacional de la Liga 1 2023.

Miles de hinchas 'cremas' que no pudieron asistir a 'La Caldera' tuvieron que celebrar la estrella número 27 en casa. Este es el caso de una familia que, a través de la cuenta de TikTok de Marisa Loyola, publicaron el "Matute Challenge".

Como se aprecia en el material audiovisual, de casi 30 segundos de duración, un grupo de personas vestidos con su camiseta de Universitario, hicieron una improvisada coreografía, seguida del cántico: "Y ya lo ven, somos campeones otra vez".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse felices por el resultado obtenido en Matute. Sin embargo, también hubieron hinchas de Alianza que reaccionaron de manera agresiva ante dicho clip.

"las luces tmb eran de segunda", "apoyemos a Alianza a pagar su deuda con Enel Dale (U) Siempre ", "Ellos ni se acercan a la 26. Nosotros apuntamos a la 28", "No los traumen que hacen reclamo al TAS", "Dale U toda la vida", "No me parece chiste", "Te amo Universitario", fueron algunos de los comentarios.