¡Polémica! Colegio católico contrata STRIPPER para celebración por el Día de la Madre y se hace viral

La celebración por el Día de la Madre en un colegio católico ha generado polémica en redes sociales, debido a que las autoridades de la institución educativa no tuvieron mejor idea que llevar a un stripper para deleitar a las madres de familia que asistieron al evento.

El hecho se dio en el colegio San Agustín, en el campus Puerta Real de Hermosillo, Sonora, México, el pasado 7 de mayo. Las imágenes del bailarín se volvieron virales en redes sociales en pocas horas y generó un intenso debate entre los internautas.

Según informaron, el encargado de dar el show se llama Pablo Durazo, un influencer conocido por dedicarse al contenido fitness. Pablo llegó a la escuela privada vestido de policía, pero luego fue quitándose la ropa mientras bailaba de forma sexy para todas las madres de familia que estaban en el lugar.

Las imágenes en X (anteriormente Twitter) dejaron ver a las mamás muy contentas cantando y grabando el show que estaba dando el stripper. Es importante mencionar que, la celebración se realizó entre las 7 P.M. y las 11 P.M. por lo que ya no había ningún estudiante en la institución educativa.

Debido a que el video fue difundido ampliamente en redes sociales, los internautas no fueron ajenos a comentar sobre el mismo. Las opiniones fueron divididas: mientras unos decían que las madres de familia tienen derecho a distraerse de esa forma, otros cuestionaron el hecho que se haya heche ese tipo de shows en un colegio.

"El problema no es el show que querían ver sino donde lo hicieron"; "Independiente de si está bien o está mal. Lo contradictorio es que ese colegio presume de ser católico y pues este tipo de actos no creo que comulguen mucho con la religión que profesan. Como institución educativa, pues deja mucho que desear promover esos festejos", son algunos de los mensajes más destacados.

Por otro lado, el stripper Pablo Durazo rompió su silencio en redes sociales afirmando que realmente no se dedica a hacer shows desnudo, sino a crear contenido fitness y deportivo desde hace varios años.

"Me ofrecieron participar en este evento para las madres y la verdad se me hizo muy fácil aceptar porque mi creación de contenido es relacionado al Fitness quitarme la playera y los pantalones no es nada nuevo para mí", aclaró en sus redes sociales.