Joven se toma foto con 'inca alto' y causa sensación en TikTok: "El 'pequeño' Margarito"

07/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video se ha viralizado en TikTok donde un joven ciudadano se animó a tomarse una foto al lado de un 'inca alto' y los cibernautas trajeron al recuerdo al 'pequeño' Margarito.

"Mundos paralelos"

El clip viral cuya descripción es: ¡Qué fue mano! le pertenece a la cuenta @rjk2104 y nos muestra la anécdota de un ciudadano peruano al lado de un singular personaje de nuestra historia nacional.

Es conocida que la estatura promedio de los pobladores de la civilización inca no era muy alta que digamos. Oscilaba entre 1.65 m de estatura para hombres y 1.55 m en mujeres. Sin embargo, algunos estudios indicaban que posiblemente el hijo del sol más alto pudo ser el inca Atahualpa con una altura entre 1.80 a 1.85 metros.

Sea cual fuera la medida, en regular instancia, los 'primeros peruanos' no eran de gran tamaño, sino una regular. No obstante, en la actualidad se dio un caso controversial.

Un hombre vestido como un personaje de esa época se dispuso acudir a una calle de Gamarra y posar al lado de los más curiosos que transitaban por allí.

En ese sentido, un joven no dudó en ir a pedirle una instantánea al 'inca', pero grande fue su sorpresa al ver que le quedaba muy por debajo en estatura.

Según las imágenes registradas, el hombre de gran tamaño le entrega a su cliente el cetro de oro y el muchacho posa con él a su lado. La parte más curiosa fue cuando el 'inca' posa su antebrazo encima de la cabeza del muchacho.

Este inusual hecho fue grabado con un fondo de risas muy común en los videos de TikTok.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de once segundos se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 11.4 mil me encantas, 655 comentarios y 748 guardados.

Las reacciones ante este momento viral fueron muy diversos, donde destacaron los más graciosos y ocurrentes: "No me río porque fácil puedo ser yo", "yo quedaba en la rodilla", "salió Pachacútec", yo sería su llaverito", "foto excelente, épico, inolvidable, sin palabras, eres afortunado bro", "qué es este suceso", "no pude aguantar la risa", "buen tipo, buen comediante", "Inca Pachacútec vs. Inca Quispe Mamani".

De esta manera, una fotografía se hizo tendencia en la TikTok al ver a un joven al lado de un 'inca alto' en una calle de Gamarra.