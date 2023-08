Jóvenes llevan colchón para acampar por almuerzo especial: "la mejor tradición"

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha convertido en una plataforma donde muchos jóvenes sorprenden con sus peculiares acciones, tal como un grupo de sanmarquinos que no dudaron en hacer de todo con tal de alcanzar un espacio para obtener una ración del famoso almuerzo especial.

Ansiosos por el almuerzo especial

En el material audiovisual, de 10 segundos de duración, compartido por la cuenta de @Grecia_Flavii, se ve el preciso momento en que varios jóvenes se encuentran en sus carpas dentro de la casa de estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para tener una de las limitadas raciones.

¡Sin importar el frío ni la hora! Muchos manifestaron que hacen las colas por considerarlas como una tradición y que siempre suceden casos insólitos que demuestran cómo cada estudiante tienen estrategias peculiares para hacer su fila.

Llevaron colchones y frazadas

En la escena se ve cómo en la puerta 1 de la ciudad universitaria algunos jóvenes ingresan con un colchón sobre sus hombros, entre aplausos y arengas de sus demás compañeros, para que puedan pasar una buena noche mientras esperan ansiosos el momento preciso de la entrega de tickets para probar los manjares que tiene preparado la UNMSM.

"¿Y cómo es cuando se acerca el almuerzo especial de San Marcos? Pues...", se lee en la breve descripción del clip, que ha generado alrededor de 41.200 reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en recordar sus mejores anécdotas y experiencias vividas en su etapa universitaria.

"Lo mejor eran las chacotas con los compañeros", "esas experiencias son únicas", "más que por la comida, hubo mucha gente, música, risa por todos lados, renegar por los que se colan, estar con la adrenalina", "es una tradición", "almuerzo especial no es una comida, almuerzo especial son los amigos y recuerdos que hacemos en el camino", "la mejor etapa es la universitaria, no hay dudas", "disfruten chicos el mundo exterior es tan difícil y duro", "aprovechen y vivan sus etapas", "emociones y aventuras que no olvidarán", "no es la comida, son los recuerdos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un grupo de jóvenes, que decidió pasar la noche en la ciudad universitaria, no dudaron en llevar sus colchones para acampar.