"Yo quería la UPC": Joven sorprendió a todos por decir que solo postuló a UNMSM por obligación

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El examen de admisión dejó distintas anécdotas e historias que se volvieron virales en distintas redes sociales. En cada una de ellas se muestran los testimonios de jóvenes postulantes que buscaban conseguir una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Es así como un video publicado por la cuenta de TikTok, @grupo_preuni, sorprendió a todos al mostrar una entrevista realizada a un joven que asistió al examen de admisión de la Decana de América, quien reveló que solo fue porque lo obligaron en casa y que él prefería estudiar en una universidad particular.

"No fue por voluntad propia"

"Voy a postular a la carrera de Psicología, pero estoy aquí porque me obligaron. Yo quería la UPC. Voy a sacar cero en este examen", expresó el joven antes de ingresar a rendir su examen de admisión.

Sus expresiones impactaron en distintos medios de comunicación ya que denotaba que no se había preparado conscientemente para rendir la prueba. Además, durante las preguntas él responde que su corazón se encontraba con otra institución.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperar, el video generó 11.8 K de visualizaciones y cientos de comentarios de personas que quedaron impactadas por lo señalado por el joven postulante a UNMSM. Muchos criticaron su actitud pesimista y que debió ser sincero en casa para evitar que sus padres gasten dinero en vano, para su preparación.

"Sin menospreciar nada, al final los contactos que hagas es lo que importará más", "yo debería ser el obligado y estudiar, ya quisiera estar ahí en cualquier uni todo eso porque tienen a su padre", "depende de la realidad económica de la familia o trabajas y te la pagas", "la San Marcos está en el ranking como la #2 y UPC está en el número 30", "yo estudiando en la UPC y preparándome para entrar a San Marcos", "a mí me querían obligar a ir a San Marcos o UNI pero me parecen lugares deprimentes, las veces que fui sentí que me quitó la vida", "no lo juzgo porque fácilmente podría ser yo", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Por otro lado, algunas personas señalaron que era una mejor opción estudiar en una particular ya que ahí podría obtener mejores contactos para cuando termine su carrera pueda conseguir trabajo. Mientras que otros se sintieron identificados con el testimonio del postulante.

"A mí también, pero me metieron a otra particular, pero bueno yo no pago, así que no puedo decidir mucho ni elegir la carrera que quiero", acotó otro seguidor.