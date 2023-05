¿Por qué elegiste la Villarreal? Jóvenes sorprenden con sus respuestas

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los jóvenes se preparan arduamente para poder rendir un examen de admisión y así conseguir una vacante de la carrera de sus sueños. En redes sociales se conocen las más divertidas anécdotas de estos jóvenes postulantes.

Es así como un video publicado por la cuenta de @academiaipluton, en la famosa plataforma de TikTok, causó revuelo entre sus seguidores, al conocer la opinión de un grupo de jóvenes postulantes a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).

Algunos manifestaron que lo eligieron por no lograr ingresar a UNMSM

En la descripción del breve clip se lee: "¿Por qué los postulantes decidieron postular a Villarreal?", donde una persona disfrazada tiene un micrófono y hace la pregunta a los chicos que hacen la cola para ingresar a rendir su examen de admisión a dicha casa de estudios. Uno a uno va dando su respuesta, dejando al entrevistador sorprendido.

"Por que no ingresé a la San Marcos", respondió una alumna. "Oh... ¿Cómo es eso? No...", exclamó el entrevistador. "Es la verdad pues. Pasó que no ingresó a la San Marcos y ahora con todo va a ingresar. Tiene que ser", agregó la joven.

Por otro lado, un joven manifestó que eligió la Villarreal porque escuchó sobre el prestigio de la institución. Otro: "elegí Villarreal porque no logré ingresar a la San Marcos. Primera vez que postulo a la Villarreal. ¿A qué carrera voy? A Educación".

Mientras tanto, una chica dijo: "estoy postulando por primera vez. Estoy algo nerviosa", "elegí a la Federico Villarreal porque es una universidad nacional y porque es también una de las mejores del país".

Sin embargo, apareció otra joven que indicó que la universidad no hace al estudiante, todo dependía del alumno y su esfuerzo por salir adelante.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, pero otros aprovecharon en señalar que los jóvenes postulantes tenían razón con algunas de sus respuestas sobre por qué escogieron ingresar a la UNFV.

"Qué novedad, es verdad, no ingresamos a San Marcos y solo queda la granja Villa y que el alumno hace a la universidad, sí, también tienes razón", "no ingresar a San Marcos y punto", "menos a la UNFV", "no desprestigien a la Villa o UNAC. Ambas universidades tienen prestigio, la verdad de las cosas se ve en la campo laboral", "qué pena los estudiantes que dicen que no pudieron entrar a san Marcos, eligen la Villarreal, pobrecitos si tienen esa mentalidad no va lograr nada", "el alumno hace a la universidad, no la universidad al alumno", "la mayoría de los Villarrealinos son sanmarquinos frustrados es la verdad", fueron algunas de las reacciones al video en TikTok.