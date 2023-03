"Me enmarrocaron": Joven revela qué pasó cuando trepó el muro de UNMSM

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El 25 de marzo fue una fecha especial para cientos de jóvenes que buscaban alcanzar una vacante en la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, ese día sucedieron muchas cosas que sorprendieron a más de uno. Un postulante que no logró llegar a tiempo decidió trepar el cerco perimétrico del campus para dar el examen de admisión, pero fue capturado por las autoridades de la institución.

"Me enmarrocaron"

Un video publicado en la cuenta de @savia_academia en la plataforma de TikTok, conmocionó a todos al escuchar al joven postulante indicar que lo enmarrocaron cuando fue atrapado trepando la UNMSM.

"Simplemente, fui y me dejaron pasar. Tuvieron empatía conmigo. Hasta que un miembro de seguridad me dijo: '¿Eres tú, eres tú de verdad?'. Yo le dije: 'Sí, soy yo'. Entonces, me llevaron, me enmarrocaron y me agarraron entre dos. El chofer me llevó hasta adentro. Me colocaron con una plagiadora y un chico que no llegó a dar el examen por temas X", señaló el joven en el clip de forma indignada por el trato que recibió.

"Me dijeron que era un alborotador"

"Siempre he querido estudiar en la San Marcos, desde que estaba chico, por inculcaciones de mis padres. Pero la verdad es que esta es mi última postulación acá. Me voy a una privada. No hay opción para más", indicó el estudiante con mucha decepción al afirmar que lo trataron de la peor manera a pesar de que él solo quería estudiar en la Decana de América.

El video que logró superar las 70 800 reproducciones en TikTok, también obtuvo distintas respuestas y comentarios por parte de los seguidores de la cuenta de @savia_academia, donde algunos cuestionaron la actitud del joven.

"Tienes que ser responsable de tus tiempos, documentos o lo que te haya faltado", "¿Héroe o amenaza?", "cuando mi hermana postuló, fuimos desde Chorrillos a las 5 de la mañana salimos y llegamos a las 7, no hay excusa para llegar tarde", "la hora es la hora, entiendan jóvenes su irresponsabilidad no puede ser disculpada a cada rato", "si hubiera tenido interés real, debió salir temprano de su casa y evitar contratiempos, cuando uno es profesional no hay perdón de nada", señalaron algunos reprochando su actitud.

Sin embargo, también hay personas que apoyaron y brindaron un mensaje de aliento para que el joven no se rinda en convertirse un profesional.

"Si este año no fue, para el otro año será", "no te rindas, si de verdad es lo que quieres, no te rindas", "no hay obstáculos cuando uno quiere estudiar", acotaron.