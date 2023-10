"La extraña mucho": Perrito enternece con su reacción al ver el altar de muertos de su mamá

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido por la plataforma asiática de TikTok, donde un pequeño perrito se robó los corazones de los internautas tras su emotiva reacción al ver el altar de su mamá fallecida.

En México, desde el 27 de octubre se realizan los festejos y preparativos para el 'Día de los muertos' y las mascotas no son ajenas a esta fecha, ya que muchas personas no dudan en hacer ofrendas y decorar un espacio de su hogar para recordar a sus animalitos que partieron al cielo.

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un perrito está parado delante del altar que realizó su dueña en casa, el cual está decorado con flores coloridas, manteles, velas, cruces, así como el plato, ropita y correa que usaba su mamá en vida.

El pequeño can mira fijamente la pared donde está pegada la fotografía de su mamá perruna e incluso se para en dos patas tratando de verla más cerca y con una mirada de tristeza.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos con la escena y en expresar que ellos también no dudan en hacer un altar para recordar a sus fieles compañeros de vida, así como los buenos momentos que vivieron a su lado.

Algunos usuarios señalaron que comenzaron a llorar al ver al "amigo de cuatro patas" sentarse delante de la foto de su mamá, ya que ellos también "tienen sentimientos".

"Yo no puedo hacer un altar tan grande ya que me regañan o me dicen exagerada pero lo voy hacer chiquito en mi mueble para que venga mi hamster hermoso", "ellos también tienen sentimientos", "me rompe el corazón", "como él extraña su mamá, yo extraño mi perro", "me hacen llorar", "pobre perrito", "mi corazón no soporta tanta ternura", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.