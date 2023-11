Mujer le pide matrimonio a su novio y causa polémica en redes sociales: "Rompiendo estereotipos"

La redes sociales se han convertido en una ventana para que todos puedan expresan lo que sienten; mientras hay personas que crean contenido de humor, hay otros que prefieren hacer público su amor, y este fue el caso de una mujer, quien sorprendió a su novio pidiéndole matrimonio, lo cual causó polémica en redes sociales.

Como se sabe, lo más común es que sea el hombre quien se arrodilla ante la mujer para pedir su mano, sin embargo la usuaria Amanda Cheng decidió romper los estereotipos y ser ella quien le haga la propuesta a su pareja durante uno de sus viajes.

El romántico video que fue colgado en TikTok muestra a Amanda y su novio durante su visita a la Muralla China, además, el clip está acompañado con la canción 'Si no estás' de Iñigo Quintero, lo cual hace al momento más especial aún.

Amanda tenía todo planeado para lo que parecía ser un video divertido para redes sociales, sin embargo, cuando su novio estira la mano, ella saca de su bolsillo un joyero y lo abre para mostrarle el anillo de compromiso a su pareja.

En seguida, el la mira sorprendido y procede a darle un abrazo sin creer lo que estaba sucediendo, para que luego ambos se unan en un tierno beso.

El video ha impactado en redes sociales de tal forma que los usuarios se dividieron en dos bandos. Por un lado están los que elogiaron el hecho que Amanda haya roto los estereotipos y le proponga matrimonio a su novio.

Mientras que por el otro lado, había otro gran grupo de personas que expresaron su rechazo hacia ella, señalando que no se quiere lo suficiente y está rogando por amor a un hombre que posiblemente no la valore.

"Chicas, un hombre que te ama no duda un segundo en pedirte una vida entera a su lado, entiendan", "Yo no le pediría matrimonio a mi novio, que lo haga él si quiere", "Si mi novio no me pide matrimonio, nunca nos casaremos", afirmaron los que están en contra.