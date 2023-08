Niño sorprende bailando en concierto de Corazón Serrano y lo suben al escenario: "Lleva el ritmo en la sangre"

No cabe duda que el ritmo es algo que se lleva en las venas y esto quedó demostrado cuando un niño de aproximadamente 12 años, quien estaba en un concierto de Corazón Serrano, sorprendió a las integrantes de la agrupación con su pegajoso ritmo y debido a ello, decidieron subirlo al escenario para compartir con ellas.

El video pertenece al animador de eventos Dani Daniel (@danidanielanimador), quien expresó su sorpresa al ver a un pequeño con tanta actitud y además destacó que lo subieron al escenario.

"Esta vez nos sorprendió ver a un niño que disfrutaba de nuestras canciones y no paró hasta bailar en el escenario en un concierto en Cajamarca", escribió Daniel en la descripción del video.

En el material audiovisual se puede apreciar que el pequeño estaba en la parte del público mientras bailaba y cantaba con mucho sentimiento; las artistas al percatarse de esto, le hicieron una señal para que suba al escenario y en cuestión de segundos el niño estaba junto a ellas cantando su famoso tema "Tomando cerveza".

Una vez en el escenario, el niño aprovechó el momento para dar sus mejores pasos de baile junto a la integrante Ana Lucia Urbina, quien fue la que más interactuó con él, pero lo más sorprendente fue cuando le dieron un micrófono para que entone la canción junto a ellas.

Cabe resaltar que, no es la primera vez que se ve este tipo de situaciones, ya que hace poco un joven no pudo soportar el sentimiento de cantar "Vete" y terminó llorando mientras las integrantes de Corazón Serrano lo saludaron desde el escenario.

El video se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales, pues ya cuenta con más de 110 mil 'me gusta' y 1,300 comentarios y 1 millón de visualizaciones. Asimismo, el video sorprendió gratamente a los usuarios, pues varios alagaron al pequeño, mientras que otros hicieron bromas sobre su baile.

"Yo y las corazón serrano lovers:", "¿Así será de bueno para hacer las tareas? jajaja?", "Arriba Cajamarca", "Ese muchacho me llena de orgullo", "Me acuerdo cuando juntaba botellas en las fiestas y me ponía a cantar", "Soy como el niño vivo las canciones", "Son únicas y hermosas las chicas de Corazón Serrano", se lee en los comentarios de TikTok.