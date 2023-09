"Saldremos adelante": Mamá soltera comparte revelación de género de su bebé y conmueve las redes

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales muchos padres comparten lo emocionados que están por la pronta llegada de su bebé y cómo juntos realizan las compras y organizan todo para recibirlo con mucho amor. Sin embargo, un video compartido en TikTok, muestra cómo una madre soltera rompe en llanto al momento de revelar el sexo de su bebé.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven madre viste un hermoso vestido y se ve muy emocionada por conocer el sexo de su bebé en la fiesta de revelación que tenía preparado. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores en TikTok fue que se encontraba sola. ¿Por qué?

Madre soltera rompe en llanto

Según los diversos videos que comparte la joven madre en su red social, habría decidido separarse del padre de su bebé, por algunos conflictos e infidelidad por parte de él, convirtiéndose en madre soltera. Asimismo, expresa que ella podrá salir adelante con todo su esfuerzo y que hará todo lo posible para que a su hijo no le falte nada.

En la escena, la madre identificada como Daniela Torres, sostiene una bomba de humo de color y revela el género de su bebé, descubriendo que pronto tendrá en sus brazos a una niñita sana, pero no puede evitar llorar por el emotivo momento e ir hacia los brazos de su mamá, quien se volvió en su soporte.

"Mi mayor miedo era pasar por esto sola y aquí estoy enfrentando mi mayor miedo", se lee en la breve descripción del clip, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de 2.4 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se sintieron identificadas con la escena y no dudaron en brindarle mensajes de apoyo al saber que Daniela sería madre soltera.

Le brindan su apoyo

"Pero nos tienes a nosotras sus tías de TikTok, no estás sola", "eres única, qué buenos comentarios hay aquí", "yo no te veo sola, veo una hermosa niña contigo en el vientre", "más vale sola que mal acompañada", "tienes tu mejor regalo en la vida: ¡tu bebé!", "fui mamá soltera y fui tan feliz, me dio tanta fortaleza, hoy son invencible", "saldremos adelante como madres solteras", "muchas veces es mejor sola que con alguien que no vale la pena", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una madre soltera rompe en llanto en la revelación del sexo de su bebé.