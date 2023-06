¡Insólito! Mamá destruye su propia fiesta de revelación por no querer una niña

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Amigos y familiares buscan organizar la mejor revelación de género para una madre, pero la actitud de la mujer que aparece en el video de la cuenta de TikTok, sorprendió a sus invitados al ver cómo destruía cada arreglo de su fiesta.

¿Por qué actuó así?

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una mujer embarazada destruye las decoraciones de la celebración, derriba las sillas y las mesas con los bocaditos que serían para los invitados, y todo porque se enteró que su segunda bebé sería una niña.

En la descripción del video de 37 segundos, se lee: 'POV: Cuando destruyes tu fiesta de revelación de género porque no querías a otra chica...', dejando entrever que la mujer se puso furiosa al ver que el color que salía era rosado, y no azul (que para muchos es señal de tener un niño).

La violenta reacción de la mujer generó el asombro de muchos de los usuarios en redes sociales y no dudaron en señalar que la señora debería estar feliz de que su bebé vendrá al mundo sano y sin ninguna enfermedad. Mientras tanto, otros manifestaron que era una bendición que tenga a su bebé, ya que hay otras mujeres que desearían tener uno, pero por ciertas circunstancias de la vida no pueden ser madres.

¿Qué dijeron los usuarios de TikTok?

El video generó 114.7 mil visualizaciones, 8055 'me gustas' y miles de comentarios de seguidores que mostraron su indignación al ver la escena protagonizada por la mujer y dejaron en claro que esperaban que la niña no vea ese clip en un futuro, porque sería lamentable que sepa que su mamá no la deseaba en un inicio.

"Eso hará que la niña no se sienta tan amada y querida. Nunca me importó si el bebé era niño o niña mientras el bebé estuviera sano", "tengo 3 niñas y estaba deseando tener un niño, pero la verdad es que no lo cambiaría por nada", "está bien estar decepcionado, pero no delante de todos. Un bebé es una bendición sin importar el género. Yo también quiero un chico jaja", "será mejor que ames a esa niña y la cuides", "sus otras hijas viendo a su madre destruir todo porque odia tener otra hija", fueron algunas de lass principales reacciones de los usuarios en TikTok.

Es así, como muchos aprovecharon en aconsejar a la futura madre de no volver a reaccionar de forma violenta e iracunda durante su revelación de género y que sería adecuado que ame a su hija.