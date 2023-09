Tiktokers venezolanos generan debate sobre el 'regateo' en Perú: "Por 10 céntimos se van a otra bodega"

09/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A través de un podcast compartido en la popular plataforma TikTok, se ha desencadenado un acalorado debate sobre una de las prácticas cotidianas más arraigadas en Perú: el 'regateo'. Lo que comenzó como una conversación casual entre un grupo de jóvenes creadores de contenido, algunos originarios de Venezuela y uno peruano, se convirtió en un fenómeno viral que ha capturado la atención de las redes sociales.

¿Qué dijeron los tiktokers venezolanos?

Un joven venezolano, uno de los protagonistas de esta discusión, expresó su asombro al descubrir la frecuencia del regateo en la vida cotidiana de los peruanos.

"Los venezolanos no estamos acostumbrados al regateo, y yo veo ese lado como positivo en cierta forma para la economía de aquí, porque es verdad que uno no está acostumbrado a comprar algo y decir 'déjame algo menos'", comentó. Sus palabras resonaron en la plataforma, desencadenando una ola de reacciones.

Otro de los participantes en la conversación, también venezolano, compartió sus reflexiones sobre cómo en su país natal, simplemente pagaban el precio indicado en las tiendas sin cuestionar.

"No valoramos el dinero de la misma manera que aquí, donde por 0,20 céntimos una señora puede discutir contigo en la tienda", señaló.

Un joven peruano que se encontraba presente añadió: "Por 0,10 céntimos, simplemente nos vamos a otra tienda".

Usuarios reaccionan

La perspectiva que estos jóvenes tenían sobre una práctica que es parte integral de la cultura peruana se volvió viral instantáneamente en las redes sociales.

Los cibernautas no tardaron en unirse a la conversación, compartiendo sus propias experiencias y opiniones sobre el regateo. Algunos admitieron haber aprendido a regatear y considerarlo una habilidad esencial en la vida cotidiana, mientras que otros expresaron su desacuerdo con esta costumbre, argumentando que era de mal gusto o simplemente preferían evitarla.

Comentarios como "Soy venezolano y ya me acostumbré a pelear por mis 10 o 20 céntimos", "Yo aprendí a reclamar en el bus cuando me quieren cobrar de más", o "No vale el regateo, es de mal gusto" inundaron la plataforma china. Sin embargo, también hubo voces que defendieron el regateo como una herramienta útil para obtener precios justos en un mercado a menudo competitivo.

Este inesperado debate sobre el regateo ha destacado las diferencias culturales en la percepción del valor del dinero y la negociación en las transacciones cotidianas. Mientras algunos consideran que regatear es una forma de cuidar sus finanzas, otros lo ven como una práctica incómoda o innecesaria.