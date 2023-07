¿Primera discusión? Mario Irivarren y Onelia Molina protagonizan incómodo momento en ''EEG''

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la última emisión de ''Esto es Guerra'', Mario Irivarren y Onelia Molina fueron protagonistas de un incómodo momento en medio de una competencia.

Tenso momento

Ambos participantes, quienes forman parte del equipo de los 'Combatientes', se dejaron llevar por sus emociones mientras jugaban 'Preguntas y respuestas' como parte de la competencia del reality.

Sin embargo, la también odontóloga enfureció en pleno programa en vivo, tratando de calmar a su actual pareja, quien al desesperarse soltó un par de frases que no fueron del agrado de Onelia.

"Te voy a matar", le gritó Mario Irivarren a la modelo Onelia Molina.

Dichas palabras causaron la molestia de la participante que no dudó en calmar a su pareja, mostrando cierta seriedad.

''¡Cálmate!'', le dijo mientras competían.

Ante ello, los conductores Johanna San Miguel y Renzo Schuller aprovecharon el momento para bromear con la pareja y asegurar que su relación no duraría más de una semana.

"No duran", "Les doy una semana", dijeron entre risas los conductores de ''Esto es Guerra''.

No ocultan su relación

Durante el cumpleaños de la modelo, lo que más llamó la atención fue que el ex de Vania Bludau soprendió a los presentes al tener diferentes gestos románticos con Onelia Molina.

No obstante, parece que la presencia del integrante de 'Esto es guerra' no fue bien recibida por algunos miembros del hogar de la modelo pues, las cámaras del programa ''Amor y Fuego'' estuvieron presentes y notaron que la relación entre el chico reality y la abuela de Onelia no era muy cercana.

Luego de las preguntas hechas por el reportero del programa de espectáculos, se pudo observar que la relación entre la matriarca de la familia de la modelo y Mario fue breve y muy superficial.

"¿Qué tal? ¿Ya conocieron a Marito? ¿Qué tal les ha caído, Marito?", preguntó el reportero a la abuela de Onelia.

Ante dicha pregunta, la señora respondió de forma muy precisa, dejando perpleja a la misma influencer.

"Ya. No, no me ha caído tan bien ah", dijo la abuela de la participante de ''Esto es Guerra'.

Asimismo, su madre prefirió no tocar el tema y respondió con un tajante ''No lo sé''.

Pese a que recién han oficializado su relación debido a una ola de rumores, Mario Irivarren y Onelia Molina protagonizaron un tenso momento en pleno programa en vivo luego de que el 'combatiente' soltará unas frases que no fueron del agrado de la modelo.