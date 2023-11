(VIDEO) ¡Polémica! Joven menosprecia a The Beatles generando el repudio de internet

The Beatles es una de las bandas más reconocidas e históricas de la música en todos los géneros. Cuestionar su grandeza parece algo ridículo, fuera de contexto y de percepción de la realidad. Sin embargo, un joven estadounidense los menospreció, generando reacciones negativas en el internet.

Esto sucedió en un video del 'youtuber' y crítico musical Fantano, que cuenta con millones de seguidores en internet. En uno de sus últimos metrajes de TikTok, le preguntó a diversas personas que artistas ellos consideraban 'sobrevalorados', siendo la respuesta del joven la más sorprendente.

Al consultarle al joven "¿Qué artista consideras extremadamente sobrevalorado?", la respuesta sorprendió gratamente al 'youtuber'.

"Deben ser los Beatles. Nunca he escuchado una canción de ellos que sea buena, y tampoco me interesa", declaró el encuestado.

Como si no fuese suficiente, el chico comenzó a atacar de forma constante a la agrupación, y cuando se le consultó por algunas de las canciones más conocidas del grupo, alegó desconocerlas todas.

"No tienen ni un hit bueno en realidad, ¿Let It be? ¿Qué es eso?", agregó.