1 de noviembre del 2024: ¿Habrá FIN DE SEMANA LARGO por el Día de todos los Santos? Esto se sabe

26/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Octubre está por terminar para dar paso a noviembre, un mes que tiene un feriado disponible y emociona a muchos peruanos. Sin embargo, hay quienes se cuestionan si después del 1 de noviembre, Día de todos los Santos, se podrá disfrutar de un feriado largo.

¿Habrá feriado largo después del 1 de noviembre?

Es importante mencionar que, los días feriados establecidos en el artículo 6° del Decreto Legislativo 713 permiten a los trabajadores disfrutar de un día libre de descanso remunerado.

No obstante, el 2 de noviembre no está considerado como una fecha de esta índole ni mucho menos un día no laborable.

Peruanos solo trabajarán tres días en noviembre

Por otro lado, el gobierno de Dina Boluarte instauró tres nuevos días no laborables para este año, pero solo aplicará para aquellos que viven en Lima y Callao. Es así que, tras publicarse el nuevo decreto supremo, se conoció que estas fechas tendrán lugar durante la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Declarar días no laborables, a nivel de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para los trabajadores de los Sectores Público y Privado, los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre de 2024. Para fines tributarios, son considerados hábiles los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2024″, señala la norma.

¿Qué otros feriados faltan?

Por otro lado, es importante mencionar cuáles serán los próximos feriados que les permitirán a las familias peruanas organizarse para el disfrute de un viaje al interior del país o de reuniones en la comodidad del hogar.

A continuación la lista de los días festivos que aún están por venir, a parte del 1 de noviembre:

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Este 2024, Perú tiene en su calendario un total de 16 feriados, luego de que el Gobierno agregara cuatro fechas festivas más:

Día de la Fuerza Aérea del Perú: 23 de julio

Batalla de Arica y Día de la Bandera: 7 de junio

Batalla de Junín: 6 de agosto

Batalla de Ayacucho: 9 de diciembre

De esta manera, se conoció que después del 1 de noviembre, Día de todos los Santos, no habrá fin de semana largo, puesto que el 2 de noviembre no ha sido establecido así por el Gobierno.