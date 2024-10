Dina Boluarte dice que su Gobierno no deja de trabajar: "No tenemos feriados, ni sábados, ni domingos"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, estuvo presente durante la llegada de la tuneladora Delia a la estación Plaza Bolognesi en el marco de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Durante su discurso, se refirió a aquellos que, en sus palabras, viven "enfermos de odio".

La mandataria no perdió la oportunidad para recalcar que su Gobierno, pese a las investigaciones que corren en su contra y pese a que existen diversos cuestionamientos del manejo de crisis, tales como la ambiental y la referida a la delincuencia, se mantiene "Trabajando día y noche".

Del mismo modo, recalcó que en su gestión sigue en un camino de "construcción de Patria". Recordó a aquellos que, según ella, se mantienen en una prerrogativa de odio e indiferencia.

"No me voy a cansar de llamar a la unidad y al diálogo sincero. No me voy a cansar de decir: Encontrémonos en un solo abrazo y un solo corazón para seguir construyendo más obras como esta. Sigamos en esa mirada de país, sigamos construyendo el desarrollo de la patria. Aquellos que todavía cargan en sus hígados enfermos del odio, la indiferencia, allá ellos. Acá está el Perú construyendo patria", continuó.