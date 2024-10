"¿Acaso va a revivir? Ya está muerto": Madre denuncia INDIGNANTE respuesta de la PNP por la muerte de su hijo

Miles de personas vienen participando del paro general convocado para este miércoles 23 de octubre donde se exige que el gobierno tome medidas urgentes contra la ola de extorsión y sicariato que vive el país. Por ejemplo, Exitosa conversó con una madre de familia que recientemente perdió a su hijo a causa de la delincuencia y reveló haber recibido una indignante respuesta de las autoridades.

Según su versión, uno de los integrantes de la Policía Nacional del Perú que labora en la Dipincri de Comas, le pidió que deje de indagar por información sobre el asesinato de su hijo asegurándole que ello no lo revivirá.

La mujer se mostró muy consternada ante las cámaras de Exitosa contando al detalle lo que le respondió este agente de la PNP. Este también le afirmó que el caso de su hijo se resolverá más adelante debido a los diversos expedientes que tienen por investigar.

"Como en la Dipincri de Comas donde me dijeron: '¿Para que quieres saber? ¿Acaso lo vas a revivir? Tu hijo ya está muerto, algún día se resolverá, tengo bastantes expedientes, todos los días matan, tu hijo nada más no es y no me doy abasto para poder resolver, en dos años o tres se resolverá'. Eso me dijeron", indicó a nuestro medio.

A su vez, la señora aseguró que toda esta situación que le toca vivir se debe a que es una mujer humilde y del pueblo, ya que se fuera familiar de alguna autoridad o funcionario del gobierno, el caso de su hijo ya se hubiera resuelto con mucha rapidez.

"Mi hijo fue acribillado el 30 de julio por un celular, porque solo se llevaron el celular y nada más y hasta ahora no encuentro respuesta, no encuentro justicia, pero si me hijo fuera hijo de un periodista, de un congresista o de un alto funcionario seguro que dan vuelta el país y encuentran al asesino, pero como soy hija de pueblo, hija de pobre no lo van a encontrar y no me van a hacer caso", añadió.