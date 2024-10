Hermanos Yaipén se suman al paro tras revelar que fueron víctimas de extorsión: "Nos hemos visto afectados"

El paro general convocado para este miércoles 23 de octubre por transportistas, comerciantes y otros sectores, ha sido respaldado por diversos artistas mediante sus respectivas redes sociales. Uno de los que se ha sumado a esta movilización en las calles son los Hermanos Yaipén quienes también revelaron haber sido víctimas de extorsión en el pasado.

Los integrantes de la conocida agrupación visitaron el programa 'Quinua y emoliente' del canal de YouTube de Latina donde revelaron que tiempo atrás recibieron amenazas de sujetos que le exigían el pago de cupos para poder trabajar con tranquilidad.

Incluso, Javier Yaipén, uno de los fundadores de la agrupación, aseguró que cuando denunciaron el hecho ante la Policía Nacional del Perú no recibieron la respuesta que esperaban, aunque también aseguró que una vez en Trujillo si fueron atendidos por las fuerzas del orden.

Por ello, al artista dejó en claro que todos los integrantes de Hermanos Yaipén respaldan el paro convocado para este 23 de octubre indicando que es lamentable vivir con miedo y ver todos los días diversos casos de extorsión y sicariato contra diferentes personas.

"Todos nos hemos visto afectados por estas amenazas, pero tratamos de tener mucha seguridad y cuidarnos bastante. Realmente estoy de acuerdo que nosotros reclamemos algo que no hacen caso las autoridades porque todos los comerciantes están pagando cupos y creo que eso no debe ser. No hay seguridad, ahora matan por un celular y eso duele porque todos los días vemos noticias y todos los días pasa lo mismo", indicó.