"Extorsión es bloquear una vía": Jefe PNP de Piura protagoniza altercado con manifestantes durante paro

Un tenso momento se vivió en Piura, luego de que el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) encargado de dicha región, Manuel Farías Zapata, protagonizara un altercado contra un grupo de manifestantes que acataron el paro nacional de transportistas para exigir protección ante la ola delincuencial.

Con el objetivo de alzar su voz de protesta, un grupo de manifestantes llegó hacia una conocida carretera en Piura, a donde, inesperadamente, llegó el jefe policial Manuel Farías Zapata para increparles el hecho de haber bloqueado un tramo de la vía y, además, advertir que si no la despejaban, pasaría a detenerlos y abrirles una carpeta fiscal.

"No me bloquee la vía (...) Así es mi voz, la señora está faltando el respeto al bloquear una vía (...) identifiquen a la señora para regalarle su carpeta fiscal (...) donde inician los derechos de los demás, terminan los de ustedes (...) Salgan de acá o sino los llevo detenidos", se le escucha decir.

Enseguida, una de las personas que se encontraba en medio del altercado afirmó que, tanto ella como los demás piuranos, se sienten inseguros por la actual situación de inseguridad que se vive no solo en su región sino en todo el país.

En respuesta, Zapata sostuvo que dicho escenario se debía a que seguramente los propios ciudadanos no colaboraban. Por si fuera poco, los instó a que ellos mismos sean los encargados de salir a patrullar su distrito y que si querían bloqueas las vías, lo mejor era que se dirijan a Lima.

"(Nos sentimos inseguros) es porque usted no colabora seguramente, salga usted a patrullar a su distrito, a su pueblo (..) Vaya usted a Lima o a otro sitio, no me pueden bloquear la vía", continuó diciendo en la discusión.