Accidente en las vías del Metropolitano: Policía termina herido tras chocar su moto con vehículo particular

Un nuevo accidente se registró en las vías del Metropolitano. En esta ocasión, un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) terminó herido luego de impactar su moto lineal contra un vehículo particular a la altura de las estaciones Bulevar y Estadio Unión, en el distrito de Barranco.

El equipo de Exitosa llegó al cruce de las avenidas Miraflores con Francisco Bolognesi, donde la mañana de este miércoles, 16 de abril, se registró un nuevo accidente tras el choque de una moto policial contra una camioneta.

Debido al fuerte impacto, el efectivo policial en cuestión resultó herido, por lo que paramédicos del distrito de Barranco junto a personal del SAMU procedieron a brindarle primeros auxilios.

En declaraciones a Exitosa, el chofer de la camioneta AZF-035 negó totalmente haberse pasado la luz roja del semáforo, asegurando que las cámaras de dicha zona pueden corroborar que el policía fue quien apareció en medio de la pista y terminó impactando contra su vehículo.

"En el medio aparece la moto y se choca, venía de Chorrillos hacia Lima. Ahí esta la cámara, bien claro, yo no me he pasado la luz roja. Él ha venido por el medio del Metropolitano e impactó con mi carro", señaló con bastante seguridad.