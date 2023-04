¡Admirable! Policía impactado por una congeladora en la cabeza en río Rímac retomó sus labores tras increíble mejoría

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En marzo un impactante video dio la vuelta al mundo. Y es que una cámara captó el preciso instante en donde el policía Jhoao Jesús Jolkeda Loyola, en su intento de rescate, fue impactado por una congeladora dejándolo inconsciente. Más de un mes después , el efectivo retomará sus labores administrativas, pero asegura estar decidido a regresar a su unidad de rescate cuando su recuperación esté al 100%.

Los hechos

A raíz de las fuertes lluvias a nivel nacional, el caudal del río Rímac subió provocando que las casas aledañas sufrieran estragos de la naturaleza. Este fue el caso de María Reyes Lizárraga de 36 años y su hijo, Rubén Flores Reyes de 18, quienes el 22 de marzo desaparecieron tras el colapso de su vivienda.

Tras ello, los efectivos policiales fueron reportados sobre el hecho, por lo que la unidad de Rescate de la PNP acudió a la zona afectada, siendo Jhoao Jolkeda Loyola, el suboficial de tercera, un integrante del grupo de salvataje.

En ese sentido, en el intento de ubicar a las entonces personas desaparecidas, el efectivo de 37 años descendió sujetado con arnés y sogas por el acantilado, pero la inestabilidad del terreno provocó que una congeladora de cocina cayera sobre él, golpeándolo fuertemente y dejándolo inconsciente por varios segundos.

Un milagro

El oficial recuerda esos precisos instantes, en donde pudo escuchar los gritos de preocupación de sus colegas. "No recuerdo nada hasta que llegué a la parte superior. Ya en la camilla recuperé la conciencia, solo escuchaba los gritos de mis amigos rescatistas y bomberos, quienes me decían que todo estaba bien", sostuvo durante una entrevista a Andina.

Declaró que en una primera instancia no quiso ver el video, pero ante la intriga de lo que le había pasado se decidió por hacerlo. "Me sorprendí bastante porque veo cómo cae la congeladora, me desmayo, siguen cayendo piedras, tierra y un pedazo del piso, llego hasta la parte de arriba inconsciente y aún así no tengo ningún hueso roto", comentó.

¿Cómo ha sido su recuperación?

Desde el accidente, el efectivo policial estuvo internado en el Hospital Central de la Policía Nacional, en Jesús María, durante dos semanas. A pesar del fuerte impacto, en las placas tomográficas realizadas por los médicos no se presentaron ninguna fractura o golpe en la cabeza que pusiera en riesgo su vida.

Pero tras constantes exámenes, los especialistas le diagnosticaron cervicalgia postraumática, que actualmente le ha originado un dolor en su cuello y en la cervical.

Luego del cumplimiento del descanso médico, Jhoao Jolkeda retomó el último miércoles sus labores policiales, pero por el momento solo a actividades administrativas. A pesar de ello, el efectivo no descartó en retornar a su unidad de salvataje.