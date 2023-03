¡Impactante! Rescatista cuenta cómo sobrevivió a la caída de congelador durante labores de búsqueda en río Rímac

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada del pasado 22 de marzo se convirtió en una pesadilla para Jhoao Jolkeda Loyola cuando, en medio de sus labores de búsqueda en el río Rímac, la sorpresiva caída de un congelador estuvo a punto de terminar con su vida.

El trágico accidente ocurrió en el distrito de San Martín de Porres (SMP) mientras se encontraba buscando a las personas afectadas por el derrumbe de una vivienda. Es por este motivo que el un equipo de búsqueda se acercó hasta el lugar de los hechos y con ayuda de cuerdas comenzaron a bajar a las faldas del caudal del río.

Jhoao cuenta su historia

En el video difundido por Alerta Lima, el rescatista cuenta cómo vivió esos minutos de desesperación y angustia.

Según comenta, dos efectivos policiales y uno del Cuerpo de Bomberos fueron los encargados de realizar estos trabajos búsqueda. Mientras se encontraban suspendidos en el aire vieron como la tierra y las piedras comenzaron a caer, por lo optaron por culminar las labores por ese día.

Sin embargo, cuando él era el único que faltaba por subir al suelo firme, partes de la vivienda volvieron a desprenderse. Jhoao relata que lo único en lo que podía pensar durante esos minutos de terror era en su familia.

"Primero suben mis colegas y al último subo yo. Antes de que yo empiece a subir veo como se empiezan a desprender las piedras, las rocas y en ese momento lo único en lo pensaba era en mi familia", contó.

El agente policial reveló que sentía mucho miedo de no volver a ver a su esposa, madre e hijas, pero agradece que sus compañeros no lo abandonaron y se preocuparon en cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación.

"Gracias a Dios tengo otra familia más: mis compañeros de unidad. Ellos se preocuparon, en todo momento estuvieron ahí, nunca me dejaron abajo. Siempre me agarraron de la cuerda y hasta el último me jalaron", expresó Jolkeda.

Agregó que, durante esos últimos minutos en los que estuvo consciente después del impacto escuchaba como sus colegas le dejaban saber que estaban ahí con él.

"Sube Jhoao, sube Jhoao me gritaban. Gracias a ellos y a Dios estoy hoy aca", dijo.

No cabe duda que la labor de los rescatistas es muy arriesgada y sin la seguridad adecuada, un caso como el de Jhoao pudo haber terminado en una peor tragedia.