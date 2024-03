Admisión UNMSM: ¿Qué pasa con la vacante de los postulantes que ingresan y aún están en el colegio?

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), toda persona debe rendir una prueba de admisión y lograr el puntaje requerido dependiendo de la carrera. Sin embargo, hay postulantes que, a pesar de haber ingresado, no podrán cursar sus estudios por encontrarse aún en el colegio ¿Qué pasa con su vacante?

Esto sucede con su vacante

La 'Decana de América' realizó su más reciente examen de admisión durante la quincena del presente mes de marzo. Entre sus ingresantes tuvo un gran número de escolares que, bastante emocionados, llegaron hasta la ciudad universitaria para medir sus conocimientos.

En medio de toda esta alegría, surge la duda respecto a los muchachos que, por estar en el colegio, no pueden reclamar su derecho a ingreso. Si bien la UNMSM no prohíbe que estudiantes de secundaria postulen, posteriormente no podrán integrarse a las clases. Y es que uno de los requisitos principales para hacerlo es el presentar su certificado de estudios, el cual es entregado al finalizar quinto de media.

UNMSM lo aclara

De acuerdo con el artículo 57 del reglamento de admisión, el postulante que logre alcanzar una vacante por la modalidad de Educación Básica Regular (ERB) tendrá que entregar los certificados de estudios originales, completos y sin ningún tipo de enmendadura. Si esto no sucede, automáticamente se perderá el derecho a ingreso.

"El postulante que alcance una vacante por la modalidad de educación básica regular (EBR) o educación básica alternativa (EBA) deberá entregar: a) los certificados de estudios originales completos y sin enmendaduras (constancia de logros de aprendizajes) con las calificaciones aprobatorias de los cursos de la educación básica regular o educación básica alternativa, con nombres y apellidos según su DNI vigente. b) En el caso de certificados de estudios obtenidos en el extranjero, estos deberán estar visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y convalidados por el Ministerio de Educación", dicta el documento de la UNMSM.

Es importante precisar que, hasta el momento, dicha casa de estudios no se ha pronunciado respecto a una nueva fecha de admisión; sin embargo, se especula que esta podría ser durante el mes de septiembre.

De esta manera, se conoció que si un escolar opta por postular a la UNMSM, perderá su derecho de ingreso al no contar con un documento importante y esencial: el certificado de estudios.