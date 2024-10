Adrianzén no hablará más sobre el Cofre: Premier pide disculpas tras afirmar que Boluarte estuvo en Mikonos

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se retractó respecto a las más recientes declaraciones que tuvo sobre la supuesta visita de Dina Boluarte al condominio Mikonos durante los días en que el 'cofre' fue avistado en este espacio. Ello, en el marco de la sospecha de la presencia de la Policía sobre el posible paradero de Vladimir Cerrón.

Mediante una publicación en X, antes Twitter, el alto funcionario indicó que los hechos ocurrieron antes de que asumiera la presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, explicó que no volverá a pronunciarse acerca de estos hechos que engloban a la presidenta y pidió disculpas por la confusión acaecida.

"Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM y NO me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas por la confusión incurrida. Este es un asunto administrativo que debe ser atendido solo por dichas instancias", redactó el titular de la PCM .

Ello va de acuerdo a las recientes declaraciones del vocero, quien el pasado martes 29 de octubre señaló que la presidenta, hasta el momento, no reconoció que estuvo en el condominio Mikonos.

También en esa misma ocasión, horas después de las declaraciones que diera el vocero Freddy Hinojosa, Gustavo Adrianzén habló de una versión diferente en la que la presidenta sí habría estado en el lugar de Lima Sur.

"Lo llamé la cantaleta porque todas las semanas estamos en este tema y no salimos de ello. Nos quedamos ahí atorados, si el cofre vino vacío, si el cofre vino lleno. Quiero ser lo más atento posible, pero yo les comento lo que yo sé. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue, ni con quién se entrevistó porque, lo he dicho en anteriores oportunidades, esto forma parte de la reserva que debemos tener porque se trata de la presidenta de la República", comentó.