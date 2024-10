Dina Boluarte deja de tener vida privada al salir de Palacio, afirma García Belaunde: "Es 100% público"

El caso 'cofre presidencial' sigue generando polémica en los últimos días pues hasta el momento no se aclara del todo las razones de la presencia de Dina Boluarte en un condominio en el sur de Lima. Según versiones, la presencial del vehículo oficial de la presidencia se debería a una presunta ayuda a Vladimir Cerrón a que pueda escapar de la justicia fuera de la capital.

Por ello, Exitosa conversó con el exintegrante del Congreso de la República, Víctor Andrés García Belaunde, acerca de este tema. El experto en política aseguró que la presidenta debe entender que las actividades que realice fuera de Palacio de Gobierno son totalmente públicas por lo que estas deben ser dadas a conocer a toda la ciudadanía.

El popular 'Vitocho' dejó en claro que el único lugar donde Dina Boluarte puede tener vida privada es en la residencia de Palacio de Gobierno. Fuera de ahí, la mandataria es la primera autoridad del país por lo que sus movimientos deben ser de conocimiento público.

"En la Residencia la presidente vive ahí y hace vida privada, dentro de esas cuatro paredes, pero en el resto de Palacio sus actividades son oficiales. Cuando la presidenta sale de Palacio ya no tiene vida privada. De ahí a pensar que si se va a la calle, una playa o un club privado, no tenemos que averiguar que hace, no es así es la presidenta de la República, representa a la nación y la nación va con ella. Es un personaje 100 % público", indicó.