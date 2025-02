Línea 2 del Metro: Contrato de concesión no contempla construcción de estación en el aeropuerto Jorge Chávez

Este 12 de febrero, el Concesionario Metro de Lima Línea 2 emitió un comunicado precisando que la futura estación del metro, prevista para ser construida en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, no forma parte del Contrato de Concesión de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

En tal sentido, el concesionario puntualizó que, en sintonía con los acuerdos suscritos en el Contrato de Concesión, la Estación Aeropuerto no estará ubicada dentro del área del aeropuerto actual ni del futuro recinto del Jorge Chávez. Asimismo, tampoco representa una conexión entre estas dos instalaciones aeroportuarias.

Así, recordó que el 2024 se realizó una opinión técnica solicitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la que el Concesionario Metro de Lima Línea 2 determinó que Quilca sería "la estación idónea" para una posible conexión entre el Ramal de la Línea 4 y la nueva estación que está prevista para construirse dentro de las instalaciones del nuevo aeropuerto.

"No obstante, le manifestamos al MTC que esta opinión no debe ser entendida como una intención del Concesionario de participar en dicho proyecto, ya que el Concesionario no está interesado en ejecutar nuevas obligaciones a las que ya tiene en su Contrato de Concesión", finalizó.