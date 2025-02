MTC anuncia monorriel elevado para conectar el nuevo aeropuerto Jorge Chávez: "Es una solución de mediano plazo"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció la propuesta de construir un monorriel que conecte la estación Quilca del Metro de Lima, ubicada en la avenida Faucett, con el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explicó que, ante la decisión de la Línea 2 del Metro de Lima de no extender un túnel subterráneo hasta el aeropuerto, se evaluará esta alternativa para garantizar la conexión entre el nuevo terminal aéreo y el sistema de transporte ferroviario.

Asimismo, Pérez Reyes detalló que el monorriel va a parar en la estación Quilca y luego va a ingresar al nuevo aeropuerto. También, indicó que este será similar a la Línea 1 del Metro de Lima.

La presidenta del Consejo Directivo de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, detalló que las instalaciones del Nuevo Jorge Chávez presentan un avance del 99.1% y precisó que el 0.9 % restante corresponde a trabajos de arquitectura, ajustes en el sistema contra incendios y pruebas integrales.

"Hemos identificado algunos sistemas que están incompletos, básicamente el sistema de detección de alarma contra incendios que es muy importante y que falta calibrar. Existen una serie de obras civiles que ya están culminada, pero que no cuenta con todo lo que vendría ser los acabados no que es la parte de arquitectura (...) La señalización no ha sido visible hasta ahora", dijo en Exitosa.