Alberto Fujimori en libertad: ¿Por qué demoró el trámite de excarcelación del expresidente?

En diálogo con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, se pronunció sobre la liberación de Alberto Fujimori y explicó los motivos por los que se demoró el trámite de excarcelación del expresidente de la República este miércoles 06 de diciembre.

Al respecto, descartó que se debe al presunto corte de luz que se habría producido en el lugar que se tramitaba la liberación del exmandatario y señaló que se debió exclusivamente a una serie de problemas en el sistema, los cuales pudieron ser solucionados para continuar con el proceso.

"Fueron problemas meramente de sistema, pero ya están solucionando. (¿Tiene que ver con el corte de luz dentro del lugar donde estaba tramitando la excarcelación?) No, es un tema acá en Barbadillo", declaró en nuestro medio.

En esa misma línea, el abogado de Alberto Fujimori fue consultado sobre la posibilidad de la Corte IDH pueda tener injerencia en el caso y la libertad de su patrocinado sea afectada en los próximos días.

Al respecto, Elio Riera descartó que ello vaya a suceder, ya que el mencionado órgano no podría "entrometerse" en este tipo de decisiones. Según indicó, ello luego de que el Tribunal Constitucional.

"Esa resolución de supervisión ha sido claramente definida por el TC como un límite de convencionalidad. Es decir, no puede haber una intromisión sobre el poder estatal respecto a su soberanía. Es claro: el TC ya lo validó, la Corte IDH no tiene injerencia con resoluciones. Estamos vinculados a sentencias y tratados, no resoluciones", explicó.