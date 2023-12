Familiares de víctimas de 'La Cantuta': no pedimos que Alberto Fujimori muera en la cárcel, pero que cumpla con las normas

Los familiares de la víctima del caso de 'La Cantuta', a través de Gisela Ortiz, aclararon que no piden que el expresidente Alberto Fujimori muera en la cárcel, sino que cumpla con los requisitos administrativos para que se le otorgue el indulto.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Ortiz indicó que no se ha cumplido con el trámite correspondiente que acredite que el mandatario pueda salir en libertad.

En representación de los deudos, Ortiz mencionó que es necesario que se compruebe que el estado de salud del padre de Keiko Fujimori este deteriorado. Según precisó, su avanzada edad no sería un factor determinando para brindar el indulto.

"Hay un trámite que la familia de Fujimori no ha cumplido. (...) Se debe demostrar la gravedad de la enfermedad, no es solamente la edad que tiene Fujimori. Si fuese solamente un tema de edad pues se debería de haber legislado para que personas mayores de 80 años vayan a sus casas, (pero) ahí no se toma el tema de manera tan personal", manifestó.