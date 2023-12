Perú se convertiría en Estado paria si libera a Alberto Fujimori, según expresidente de la Corte IDH

En entrevista con Exitosa, el expresidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, advirtió que el Perú debe cumplir con el fallo del órgano judicial autónomo de la OEA, que le ordena no liberar al expresidente a Alberto Fujimori. Caso contrario, según precisó, situaría a nuestro país en una condición de paria.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, García Sayán advirtió que el Estado peruano se volvería paria si se ejecuta la decisión del Tribunal Constitucional de poner en libertad al expresidente.

"Al Perú no le queda otra cosa que acatar la sentencia de la Corte IDH. Si no lo hace, el costo en términos de imagen, percepción y confianza va a ser grande. Pondría al Perú en una condición que no merece", declaró para nuestro medio.