Alberto Fujimori negó su intención de ser reelegido como presidente en 1999, revela García Belaúnde

12/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde reveló que Alberto Fujimori había negado su intención de ser reelegido como presidente en 1999.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el militante de Acción Popular contó una anécdota entre el exmandatario de España, José María Aznar López y el líder histórico del fujimorismo.

Alberto Fujimori negó su intención de continuar en el poder

El exjefe de Estado español visitó el Perú en 1999 y tuvo un encuentro cercano con Fujimori Fujimori. Durante su estadía en el país, el exmandatario lo invitó a que lo acompañe a un recorrido por los proyectos sociales que había impulsado en pueblos jóvenes.

Al llegar a Palacio de Gobierno para un almuerzo entre los entonces presidentes, Aznar le consultó a Alberto Fujimori sobre sus intenciones de mantenerse en el poder. De acuerdo a Belaunde, la conversación se habría dado de la siguiente manera:

José María Aznar López: Presidente, ¿usted va a ir a la relección?

Alberto Fujimori: No, no lo he pensado.

José María Aznar López: Como yo veo, los políticos sabemos cuando nos estamos yendo, sabemos cuando estamos haciendo maletas. Yo no veo que usted este haciendo maletas. ¿Usted va a ir a la relección?

Alberto Fujimori: No, no está pensado.

José María Aznar López: Quiero decirle presidente que en Europa, donde no hay estos programas sociales, nadie puede gobernar por más de 10 años, se vuelve impopular. Yo no voy a llegar a los 10 años, antes me voy a ir. Yo le recomiendo que tome nota de lo que le estoy diciendo.

Sin embargo, Alberto Fujimori no tomó el consejo del entonces presidente de España y apostó por mantenerse en el poder. "Después cayó, como hemos visto", resaltó Belaunde.

Muerte de Alberto Fujimori

La muerte de Alberto Fujimori fue confirmada por su abogado, Elio Riera, quien publicó una fotografía junto al expresidente. Pocos minutos después, Keiko Fujimori publicó un sentido mensaje en el que anunciaba el fallecimiento de su padre.

El pasado 11 de mayo, el exmandatario reveló que le detectaron un tumor maligno en la lengua, donde padece una lesión cancerígena desde hace más de 27 años. A fines de abril, el exjefe de Estado fue internado en una clínica local donde médicos le realizaron una biopsia por el tumor que le encontraron en su lengua.

De esta manera, se reveló que Alberto Fujimori negó sus intenciones de ser reelegido como presidente en 1999. Ello, pese a que se le advirtió que no podría sostenerse en el poder durante más tiempo.