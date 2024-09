Edmundo González llegó a España tras pedir asilo político: "Lo he hecho pensando en mi familia"

"Lo he hecho pensando en mi familia". El candidato presidencial de Venezuela y vociferado como el verdadero ganador de los comicios de 28 de julio del presente, Edmundo González Urrutia, se refirió a su arribo a tierras españolas tras dejar su país natal para refugiarse ante las constantes amenazas de parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

El avión que trasladaba al candidato llegó a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Así lo dieron a conocer desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Llegó acompañado por su esposa y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belio. Fue recibido por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

Horas después de tan largo tramo de viaje, González Urrutia señaló que su salida de Venezuela, el asilo y el salvoconducto del Gobierno de Nicolás Maduro, estuvo plagada de "presiones, coacciones y amenazas". Asimismo, su más resaltante aliada política de la oposición, María Corina Machado, aseguró que este continuará dando batalla contra la dictadura desde el exterior.

"Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", señaló el otrora postulante en un comunicado.