Alberto Otárola agradeció a Universitario y Alianza por "apostar por la paz" ante tercera 'Toma de Lima'

19/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier, Alberto Otárola, agradeció a los clubes Alianza Lima y Universitario (U) por "apostar por la paz" en sus respectivas publicaciones. Todo ello en el marco de la tercera 'Toma de Lima'.

"Instrumento de unidad"

Como se recuerda, a un día de iniciarse la denominada Tercera 'Toma de Lima', el primer ministro Alberto Otárola aseguró que "todos los peruanos" queremos ver con "tranquilidad" el 'clásico del fútbol nacional', Alianza Lima vs. Universitario de Deportes, este sábado 22 de julio.

Por ello, el Club Alianza, publicó en su cuenta oficial de Twitter una fotografía donde invita a la población a "jugar limpio por el Perú" en referencia a las manifestaciones previstas para hoy miércoles, 19 de julio, en Lima.

"El Perú nos necesita unidos, juguemos limpio por el Perú. Tarjeta roja a la violencia", se lee en el post.

Alianza Lima y Universitario se pronuncian ante tercera 'Toma de Lima'.

Por su parte, el Universitario de Deportes también hizo lo propio mediante su cuenta oficial de Twitter. El club 'crema' alegaba que los partidos de fútbol "no pueden parar" en referencia al clásico deportivo que se jugará el sábado, 22 de julio.

"La fiesta del fútbol no puede parar. Vivamos en tranquilidad, que las marchas no paralicen al país y tampoco al deporte", escribió la 'U'

Posteriormente, en su cuenta de Twitter el presidente del Consejo de Ministros agradeció a ambos equipos deportivos por "apostar por la paz". Asimismo, Otárola mencionó que el deporte es un instrumento de unidad y de reconciliación en todos los peruanos.

Gracias @ClubALOficial y @Universitario por apostar por la paz. La violencia nos divide, la paz nos une.



Que el deporte sea un instrumento de unidad y reconciliación de todos los peruanos. #SigamosAvanzando pic.twitter.com/KFBj5x9qWB — Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) July 19, 2023

¿Qué dijo el premier previamente?

En un pronunciamiento del Poder Ejecutivo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que el país tiene programado dos eventos deportivos de alto nivel, en el contexto de las manifestaciones sociales.

"Van a haber dos eventos deportivos, hoy juega la 'U' contra Corinthians y el sábado todos queremos ver con tranquilidad, el desarrollo del clásico Alianza Lima vs. Universitario. Eso es lo que queremos los peruanos, el marco adecuado para ejercer nuestros derechos", dijo.

En ese sentido, el premier invocó a aquellos que participarán en las marchas a respetar a la Policía Nacional del Perú (PNP), a no emitir discursos de odio, ponderar los símbolos patrios, no destruir propiedad pública, no impedir el comercio y "garantizar las actividades deportivas".

"Una invocación a los que van a movilizarse mañana, que se respete a la policía, que no se emita discursos de odio, que se respete los símbolos patrios, que no se destruya la propiedad pública ni privada, que no se entorpezca el libre comercio, que se permiten las actividades deportivas", añadió en su intervención.

De esta manera, Alberto Otárola agradeció a Universitario de Deportes y Alianza por sus respectivas publicaciones ante la tercera 'Toma de Lima'.