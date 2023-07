Tercera 'Toma de Lima': Policía recibe armamento no letal para resguardo de la población en Tacna

La Policía Nacional del Perú (PNP) recibió armamento no letal para el "resguardo de la población" en Tacna ante las presuntas movilizaciones violentas, en el marco de la tercera 'Toma de Lima', que se realiza hoy 19 de julio.

La entrega de los artículos se dio con el objetivo de la protección y restablecimiento del orden público frente al llamado de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Según información de nuestro corresponsal, la PNP ya distribuyó varios escuadrones en distintos puntos de la región de Tacna como: centros comerciales, plazas, mercados y otras zonas denominadas 'rojas'.

En ese sentido, no se registra gran movimiento de la población, aunque la reunión está pactada para las 9:00 a. m. en el Óvalo Túpac, punto donde la población alza su voz por distintos temas.

Del mismo modo, la PNP movilizó efectivos a la Camiara y en la frontera de Perú-Chile, como notificó nuestro enviado especial en la región de Tacna.

Por otro lado, se conoce que el transporte público y privado se encuentra operando con normalidad. Autobuses se desplazan por sus rutas habituales, pese a que el Óvalo Túpac, Óvalo Cusco y Óvalo La Cultura, sería el trayecto de los manifestantes.

Respecto a las actividades económicas las posturas son variadas, ya que algunos centros de abasto prefirieron cerrar sus puestos para evitar cualquier clase de complicaciones, mientras que algunos optaron por mantener sus actividades, como el mercado Grau.

Asimismo, el mercado Agronómica optó por trabajar a partir de las 12:00 de la medianoche y culminar a las 6:00 a. m.

Durante diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Freddy Vracko, quien es uno de los convocantes a la tercera 'Toma de Lima', confirmó que dicha manifestación "no va a ser un tema masivo".

"La gente que se movilizó con su plata, ya no tiene para movilizarse. (...) Va a haber un grupo de gente que sí vamos a llegar hasta Lima bien identificados con nuestros escudos y nuestras banderas, pero no va a ser un tema masivo y el Gobierno lo sabe, porque justamente no hay dinero", declaró a nuestro medio.