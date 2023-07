Tercera 'Toma de Lima': Gamarra descarta cerrar sus puestos y trabajará de "manera normal"

En entrevista a Exitosa, la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, descartó que los comerciantes vayan a cerrar sus puestos de trabajo debido a la tercera 'Toma de Lima', anunciada para este miércoles, 19 de julio.

Durante el diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la representante "aprovechó" para desmentir todas aquellas publicaciones, de las redes sociales, que apuntaron que el emporio comercial estará cerrado el día de mañana.

"Nosotros como emporio vamos a trabajar mañana, de manera normal, en horario normal, no vamos a cerrar el emporio. Aprovecho para desmentir todas estas publicaciones, que se han visto en las redes sociales, en las que han querido decir que Gamarra va a cerrar. Eso no es cierto, nosotros no hemos tomado ningún acuerdo de este tipo", dijo a nuestro medio.