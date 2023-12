Alcalde de Lima asegura que ambulantes de Mesa Redonda no quieren conseguir un empleo formal

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, indicó que más de 2 mil comerciantes ambulantes de Mesa Redonda y Mercado Central han decidido seguir en la informalidad, pese a que se les propuso un empleo formal.

Con miras a las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, las calles del Centro de Lima lucen abarrotadas por ciudadanos y vendedores que continúan en la búsqueda del regalo y decoración perfecta para estas fiestas decembrinas.

Ante esta escenario, las vías aledañas a los emporios comerciales se han visto invadidas por comerciantes informales que ofrecen sus productos. Respecto a ello, López Aliaga señaló que el personal de fiscalización y el serenazgo trabajan para reforzar el control y mantener el orden en la zona de comercio.

Asimismo, indicó que la Policía Nacional estaría brindando apoyo para conseguir que las calles del Centro de Lima recuperen el orden.

"Vamos a incrementar el número de efectivos, tanto de serenazgo como de fiscalización, porque hay mucha gente que se aprovecha y vamos a multar a aquel ambulante que sale del interior (de las galerías) con su mercadería dentro de Mesa Redonda. Es una tomadura de pelo y cuando se le ofrece empleo formal no lo quiere tomar", expresó el burgomaestre.

Según dio cuenta López Aliaga, la municipalidad de Lima ha empadronado a cerca de 5 mil ambulantes desde hace más de 4 meses. Si bien la mitad de este grupo decidió acogerse a un empleo formal, el resto no aceptó la formalización y prefirió continuar trabajando en las calles.

"Hemos notado que hay 2.500 - o ahora quién sabe más - ambulantes que nos han dicho: 'no quiero empleo formal, quiero seguir trabajando de ambulante'. Allí el problema es que, muchas veces, no digo siempre, el mismo propietario de galería, sobre todo de los pisos 3 y 4, tiene su grupo de ambulantes y lo que hemos notado es que no ingresa mercadería de afuera, porque tenemos a la Policía cercando todo, 24 horas, a todo el personal de fiscalización, de serenazgo. La información que tenemos de inteligencia es que la mercadería sale de adentro", mencionó.