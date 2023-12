Trujillanos se preparan para navidad entre caos, ambulantes y recesión

07/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un recorrido por las calles de Trujillo, Exitosa conoció la versión de comerciantes quienes aseguran que las ventas durante esta época del año ya no son como antes, desde que ocurrió la pandemia por el coronavirus.

"Hay un antes y un después. Antes esta era la mejor época del año, se vendía mucho y se recuperaba todo lo invertido. Pero desde que pasó lo del coronavirus, ya todo es diferente. La gente ya no compra todos los años un árbol nuevo, lo guardan para el año siguiente", reveló una comerciante de nombre Rocío.

La misma emprendedora confirmó que sus ventas se han reducido en un 70%, por lo que no les conviene invertir tanto dinero como en otros años.

"El banco nunca pierde menos nos da más tiempo para que le paguemos. Es por eso que no nos arriesgamos es sacar préstamos tan altos. Por ejemplo, si antes invertíamos 100 mil soles, ahora solo 20 o 30 mil soles, porque mucha mercadería termina quedándose", agregó la comerciante.

Pérdidas

Conforme a las versiones de los propios vendedores del emporio comercial Albarracín, existe un temor que, si hasta el 20 de diciembre no se vender los árboles y adornos de Navidad, es muy probable que esta mercadería no se venda y no se recupere lo invertido.

"Si no lo vendemos este año, ya no podemos hacer nada, nadie va a comprar después de esas fechas, por eso hacemos todo lo posible para vender estos artículos. Nos quedamos hasta las 10 u 11 de la noche, para compensarlo", confesó otra comerciante.

Precios

Los vendedores indicaron que, por la crisis económica que vive el país, han tenido que reducir sus precios, a fin de generar ventas y su mercadería no se pierda.

"Aquí (en Albarracín) vendemos nuestros productos a un precio accesible para nuestros clientes. Los árboles los tenemos desde 80 soles hasta 160 soles que es el costo de lo que conocemos como pino. Las luces, ahora vienen en LED, desde 30 soles, según el largo. Las bolas para los árboles de Navidad, desde 26 soles y contamos con todos los colores. Del mismo modo, los adornos están desde los 15 soles", detalló una vendedora.

Nacimientos

Exitosa conoció que, en todo el pasaje del emporio comercial Albarracín, una familia arequipeña, dedicada a la artesanía, ofrece diversos nacimientos con el estilo de la ciudad sureña del Perú.

"Hemos llegado desde Arequipa en el mes de noviembre porque un amigo nos dijo que esta es una zona donde se vende muy bien y, gracias a Dios, no está yendo bien. La gente sí nos compra nuestros nacimientos. Tenemos de todos los tamaños, desde los mini nacimientos, hasta los más grandes. Trabajamos con cerámica", finalizó el artesano de nombre Pepe.