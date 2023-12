Trujillanos rechazan cierre de carreteras por protestas contra Dina Boluarte, el Congreso y fiscal de la Nación

A pocas horas que diversos gremios, asociaciones y ciudadanos en todo el Perú se unan en una jornada de protesta para mañana jueves 7 de diciembre, en la cual se exigirá la renuncia de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, así como el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, trujillanos rechazaron que este grupo de peruanos cierren las carreteras, tal como se había anunciado desde hace algunas semanas atrás.

"No sé realmente qué está pasando con esa gente. No sé si lo hacen para llamar la atención o por hacer algo contra las autoridades. No sé por qué toman las carreteras. Pero, honestamente, esa no es la forma adecuada de reclamar, creo que, detrás de todas estas movilizaciones hay un trasfondo político", manifestó un poblador.