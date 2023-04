¡Atención! Metropolitano: Atención del Expreso 3 irá hasta los sábados

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el servicio Expreso 3 del Metropolitano atenderá hasta los días sábados en beneficio de más de 450,000 ciudadanos que necesitan movilizarse en este modo de transporte público.

Esta iniciativa busca beneficiar al aumento de personas que demandan del servicio del Metropolitano que se movilizan específicamente el día sábado, descongestionar la estación Central, las estaciones del norte con el fin de disminuir los tiempos de viaje.

¿Cómo será el horario?

El servicio empezaría a regir desde el sábado 15 de abril en el horario de lunes a viernes de 6 a.m a 9 a.m. y podría beneficiar a más de 16 mil usuarios diarios. Este seguirá el recorrido de norte a sur desde el terminal Naranjal hasta la estación 28 de julio en Miraflores con paradas en las estaciones Angamos y Benavides.

Mientras tanto, si el recorrido es a la inversa, de sur a norte, el servicio empezaría desde la estación Benavides hasta el terminal Naranjal con una parada en la estación Angamos. Su horario de atención iría de 12:30 p.m. a 3:30 p.m.

Precio

El costo integral de troncal+ alimentador es de S/ 3.50. Una buena alternativa para ahorrar en pasajes un sábado cualquiera.

¿Funcionarán los servicios regulares con normalidad?

Sí, operarán las rutas A, B y C en el horario de 5 a.m a 11 p.m y el Expreso 4, lo hará de 5:15 a.m. a 9 p.m. (desde Plaza de Flores hasta Naranjal) y 8:15 p.m (en sentido inverso).

Expreso 10

A partir del lunes 17 de abril, se pondrá en funcionamiento el servicio Expreso 10. Este irá desde el terminal Naranjal hasta la Estación Central, este tendrá paradas en Caquetá, Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena.

Cabe resaltar un dato importante, este servicio solo se dará en sentido sur, de lunes a viernes en el horario de 6 a.m a 9 a.m.

