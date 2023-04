¡Atención! Postas y hospitales atenderán gratis las 24 horas durante la tercera semana de mayo

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, señaló hoy que las postas y hospitales de todo el país atenderán gratis las 24 horas durante la tercera semana de mayo. Esto en medio de la campaña denominada "Chequéate Perú".

"Estamos haciendo un chequeo obligatorio a nivel nacional, donde nuestros establecimientos van a estar abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana", indicó la ministra a la prensa.

Esta campaña que es realizada en labor conjunta entre el Ministerio de Salud, EsSalud, entidades privadas, FF.AA. y la sanidad policial, busca desarrollar un chequeo preventivo a 7 mil personas.

En el desarrollo de esta jornada de salud se desarrollarán exámenes de laboratorio, evaluación física, control y tratamiento gratuito en establecimientos de salud, centros laborales o en los domicilios que lleguen a visitar el personal de salud disponible para la campaña.

"Voy a disponer que SuSalud sancione y cierre (los establecimientos) que no cumplan esa función", proyectó.

¿Quiénes se beneficiarán de esta campaña?

Esta jornada de salud se encuentra dirigida al público que no presente enfermedades preexistentes y, que por motivos diversos, no pueden acercarse a un centro médico. Por otro lado, también se verán beneficiados los asegurados que no se sienten a gusto con la atención que reciben en los nosocomios a los que asisten.

Vacunación como eje principal de la campaña

La titular de la cartera de Salud, sostuvo que uno de los principales objetivos de estas jornadas de salud es uniformizar la vacunación existente en nuestro país, para ello se pronostica cerrar con el 95% de la población vacunada.

Para este fin, se contarán con 11 brigadas de vacunación de la Diris Lima Sur y del Policlínico del Ejército que llevarán a cabo la inmunización contra la Covid-19, hepatitis B, antitetánica, neumococo, entre otras.

Para ello, agregó que se invertirán 3,520 millones de soles en más de 57 hospitales que les falta cubrir entre 10% y 15% para estar finiquitados.

"Si hacemos un gran esfuerzo, trabajamos juntos, inyectamos presupuesto y le damos el marco legal con asesoría jurídica, vamos a recuperar ese presupuesto (invertido) y dejaremos de gastar de 150% a 300% (más) por cada obra", apuntó.

Inauguración de hospitales

Asimismo, se refirió sobre la apertura de nuevos nosocomios en las jurisdicciones de Cañete, Chulucanas, Lambayeque y Amazonas, en los próximos meses.

Farmacias de hospitales

Rosa Gutiérrez, manifestó también que las "farmacias de los hospitales" se encontrarán más cercanas a la gente . "En cada hospital que estamos, vamos a dar la apertura total, con puerta a la calle", refirió.