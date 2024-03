¡Atención! Residentes con discapacidad de Magdalena del Mar no deberán de pagar arbitrios este 2024

23/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La municipalidad de Magdalena del Mar aprobó exonerar a las personas que presenten alguna discapacidad y a las familias que tengan algún miembro con este condición del pago de arbitrios de este 2024.

La medida fue aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal del distrito y ha sido refrendada por la ordenanza N° 217-2024-MDMM, publicada este sábado 23 de marzo en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

Personas con discapacidad están exonerados

Según la norma, el beneficio será aplicable a:

Personas con discapacidad

Personas sin discapacidad pero que tengan hijos con discapacidad, que sean propietarios de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, destinados a casa habitación en el Distrito de Magdalena del Mar.

Cabe precisar que el valor total del autoavalúo de su vivienda no deberá de superar las 50 UIT y los ingresos mensuales de la familia no deben sobrepasar el valor de 1 UIT. El beneficio no se extiende a sucesiones intestadas, sucesiones indivisas o sucesiones testamentarias. Si están registrados bajo alguna de estas modalidades, deberán regularizar su registro como condóminos, ya que el beneficio es exclusivo y no puede ser transferido.

Se entiende que cumple con el requisito de tener una única propiedad si, además de la vivienda, es dueño de una o más unidades inmobiliarias como estacionamientos, azoteas, aires, depósitos, tendederos u otros de naturaleza similar.

El aprovechamiento parcial del inmueble para actividades productivas, comerciales y/o de servicios, previa autorización municipal, no invalida el derecho al beneficio, el cual se limitará únicamente al área del terreno o sección del terreno designada para la residencia donde resida la persona con discapacidad.

Precisiones de la norma municipal

La municipalidad distrital de Magdalena del Mar define como persona con discapacidad a aquella que presenta una o más limitaciones que resultan en la pérdida significativa de alguna o varias funciones físicas, mentales o sensoriales, lo que ocasiona una reducción o ausencia de capacidad para llevar a cabo actividades dentro de los límites considerados normales.

Estas limitaciones restringen su capacidad para desempeñar roles, funciones o actividades necesarias para una participación equitativa en la sociedad. Este reconocimiento está sujeto a estar inscrito en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

Asimismo, señala que los arbitrios municipales son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de los servicios público de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo. Estos son aprobados por ordenanza y se establece los montos de estas tasas que deben pagar los contribuyentes.

De esta manera, la municipalidad de Magdalena del Mar ordenó que las personas con discapacidad o las familias que tengan algún miembro con alguna limitación podrán ser exoneradas del pago de arbitrios este 2024.