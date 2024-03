¡Atención, usuarios! Corredor Morado retomará operaciones tras llegar a un acuerdo con el MTC

El representante de las empresas concesionarias, Gerardo Hermoza, anunció en vivo para Exitosa que el Corredor Morado retomará sus operaciones este miércoles, 6 de marzo, tras haber llegado a un acuerdo con el MTC. Aunque aún no se habría llegado a un acuerdo con las líneas complementarias.

Se conoció que se estarían regulando las operaciones de estos buses, y se hizo una petición a la ATU pues las empresas deben retomar la labor en la zonas correspondientes.

El acuerdo al que se ha llegado es por tratos directos que hubieron para unas mejoras operacionales, y un tema de renovación en el servicio brindado.

Hermoza agradeció el esfuerzo dado por la Comisión de Transporte del Congreso, que hizo todos los esfuerzos posibles para que el transporte público no afecte a las personas que se movilizan en estos.

Agradecemos la predisposición de la presidencia de la comisión de transporte del congreso, que nos convocó a las tres de la tarde para conversar sobre tema del proyectos de ley que se necesita que el Ministerio de Transporte envíe, para que se de la especialidad y la dirigencia que corresponde para no seguir afectado al transporte público, exclamó.

Por último, con respecto a la deuda, el representante de las empresas concesionarias aclaró que se regularizará y que la aprobación de este no será de mucha demora.

"Se regularizarán estas deudas, y esta aprobación no debería demorar en realidad", aclaró.

El lunes, 4 de marzo, el Corredor Morado deja de funcionar tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto al pago de una deuda de 300 millones de soles por parte del Estado.

A partir de las 5:00 a. m., personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) orienta a los usuarios sobre las rutas de buses formales— autorizados temporalmente— que pueden tomar a fin de llegar a su destino, ello en el marco de las medidas provisionales que anunció.

En ese sentido, los pasajeros de este servicio de transporte evidenciaron cuotas de nerviosismo y tensión ante dicho panorama. En diálogo con Exitosa, un usuario dio cuenta de los grandes cambios en su itinerario a raíz del cese de operaciones del corredor.

"No me queda de otra, tengo que hacer dos rutas para poder llegar al trabajo. Antes hacía solo una y me dejaban a dos cuadras (del trabajo)", declaró esta mañana.